Riassunto: Giga Carbon Neutrality Inc., leader mondiale nella fornitura di sistemi V2X aperti e di soluzioni per l’energia pulita nei trasporti commerciali, ottiene da GEM un impegno di capitale SSF per 500 milioni di dollari

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Giga Carbon Neutrality Inc. (“GCN”) ha annunciato oggi un impegno di capitale di 500 milioni di dollari da parte di GEM Global Yield LLC SCS (“GEM”), gruppo privato di investimento alternativo con sede in Lussemburgo, sotto forma di Share Subscription Facility (“SSF”). In base all’accordo, GEM fornirà a GCN uno strumento di sottoscrizione di azioni di GCN per un massimo di 500 milioni di dollari.

Martin Wade, presidente di GCN, ha commentato: “Il mondo sta abbracciando una rapida trasformazione industriale determinata dai nuovi sistemi energetici e dalla loro integrazione in vari settori industriali.”

