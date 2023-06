Riassunto: Genialis presenta un poster sulla convalida della firma dell’espressione KRAS nel tumore polmonare

Il primo poster di ricerca di Genialis sull’area terapeutica di KRAS/MAPK sottolinea la necessità di avere biomarcatori più solidi e inclusivi

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Genialis, una società di medicina di precisione computazionale spiegando biologia complessa per identificare nuovi modi di trattare la malattia, oggi ha presentato i risultati da uno studio indipendente di convalida di una firma di biomarcatore KRAS biomarker per l’adenocarcinoma polmonare. In questo studio, Genialis ha reimplementato un classificatore basato sull’espressione genica sviluppato in precedenza e lo ha applicato ad una nuova serie di dati per valutare l’affidabilità e l’applicabilità del modello nelle coorti cliniche demograficamente distinte. Mentre i risultati dello studio originale potrebbero essere riassunti fedelmente, lo schema di classificazione non si trasferiva ad una nuova coorte con diversi dati demografici e storie terapeutiche.

