Riassunto: Generali Deutschland AG sceglie Clearwater Analytics per ammodernare e scalare la gestione operativa degli investimenti nel ramo polizze unit-linked

BOISE (Idaho), CHICAGO, NEW YORK, MONACO DI BAVIERA, Germania e FRANCOFORTE SUL MENO, Germania--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha annunciato che Generali Deutschland AG ha scelto la piattaforma di gestione degli investimenti CWAN per il proprio business assicurativo vita legato a fondi unit-linked (ULF) da 40 miliardi di euro allo scopo di unificare i processi tra quattro affiliate del gruppo e prepararlo così a una crescita accelerata in uno dei settori in più rapida espansione in Europa.

La partnership rispecchia un’iniziativa strategica in vista di un’espansione del mercato senza precedenti. Secondo i dati di Allied Market Research, il mercato globale delle assicurazioni unit-linked ha raggiunto i 906,9 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che crescerà a un tasso annuo del 10,9% fino al 2032, raggiungendo i 2,3 migliaia di miliardi di dollari.

Referente per i media



Claudia Cahill, Direttrice comunicazioni e PR | +1 208-433-1200 | press@cwan.com