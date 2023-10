Riassunto: Gcore lancia il cluster di IA generativa alimentato dalle GPU NVIDIA

In risposta a un’enorme domanda globale di semiconduttori per server IA Nvidia, Gcore rende disponibile in Europa un’infrastruttura all’avanguardia





LUSSEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–Gcore, uno dei fornitori leader in Europa di cloud per IA, ha annunciato il lancio del suo cluster di IA generativa alimentato dalle GPU NVIDIA A100 e H100 Tensor Core. Tale infrastruttura cloud di IA all’avanguardia offre eccezionali capacità di intelligenza artificiale generativa, consentendo a un vasto numero di utenti di accelerare l’addestramento dei propri modelli di IA/ML, promuovendo l’innovazione nel rivoluzionario campo dell’IA.

Il cluster di IA generativa di Gcore accelera lo sviluppo di modelli di IA generativa e rende accessibili centri di ricerca all’avanguardia per un gruppo di utenti eterogeneo, che comprende startup e aziende.

Contacts

Kira Kurepina, Responsabile PR Gcore



Kira.Kurepina@gcore.com