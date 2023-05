Riassunto: GCEX riceve la licenza dalla FSA danese a operare come una società d’investimento

COPENHAGEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–GCEX, società che offre servizi digitali di prime brokerage e leader nel suo settore, ha ricevuto dalla FSA (Financial Supervisory Authority, l’autorità di controllo finanziaria) della Danimarca a operare come società d’investimento.

La licenza FSA rappresenta una pietra miliare per GCEX – impresa in rapida crescita – consentendole di offrire contratti “rolling spot” (compravendita di valuta a pronti ) e contratti per differenze (CDF) a clienti istituzionali nell’Unione Europea.

Spiega Michael Aagaard, Direttore generale GCEX per la Danimarca: “ Si tratta di un importante passo in avanti per la nostra attività, che riteniamo costituirà un catalizzatore significativo per la crescita in Europa. Broker, gestori di fondi d’investimento, fondi speculativi e investitori professionali con sede nell’UE ora avranno la tranquillità e la rassicurazione derivanti dal sapere che per le loro operazioni possono appoggiarsi a un’impresa che gode di credibilità, regolamentata nei Paesi in cui opera”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

