Riassunto: GARP lancia il programma di certificazione sul rischio e l’intelligenza artificiale

La nuova certificazione Risk and AI (RAI™) è stata sviluppata per aiutare i professionisti a comprendere e gestire i rischi associati all’IA

JERSEY CITY, NEW JERSEY–(BUSINESS WIRE)–La Global Association of Risk Professionals (GARP) ha annunciato il lancio di un nuovo programma di certificazione incentrato sui rischi associati all’uso dell’IA.





Sviluppato da un comitato di esperti mondiali in ambito IA e da professionisti senior del rischio, il programma Risk and AI (RAI) di GARP offrirà una prospettiva storica dell’evoluzione dell’IA e delle metodologie di apprendimento automatico nonché una copertura approfondita degli strumenti e delle tecniche dell’IA, dei rischi e dei fattori di rischio legati all’IA, dell’IA responsabile ed etica e dei quadri di riferimento della governance per garantire che l’IA sia distribuita in modo responsabile all’interno delle organizzazioni.

Contacts

Dean Essner a mediaroom[at]garp.com