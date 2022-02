Riassunto: GAMI, l’azienda play to earn, presenta la sua prima IDO sul launchpad di GamiFi

Dopo un’IDO coronata dal successo, GamiFi lancia la prima offerta di gioco dalla sua piattaforma

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–GamiFi, il launchpad DeFI ‘numero uno’ nel mondo dei giochi nel Metaverso, play to earn e della blockchain, ha annunciato un’offerta iniziale di scambio decentralizzato (IDO, Initial DEX Offering) a breve, in programma per l’11 marzo 2022, in collaborazione con lo studio di videogiochi GAMI.

L’offerta iniziale di scambio decentralizzato offrirà alla community di GamiFi l’opportunità di ‘puntare’ un totale di 100.000 dollari USA (1.000.000 token) per lo sviluppo futuro dei titoli play to earn KNOCKOUT WARS™ e LAST WARRIORS™ di GAMI.

I due videogiochi sfruttano la realtà aumentata (RA) per offrire ai giocatori battaglie totalmente immersive. GAMI è uno studio di videogiochi basato sulla blockchain che rivoluziona l’esperienza di gioco incorporando la tecnologia RA, della realtà virtuale (VR) e dei token non fungibili (NFT).

