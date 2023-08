Riassunto: Gain Theory di WPP nominata tra i leader nel marketing measurement and optimization da parte di una società di ricerca globale indipendente

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Gain Theory, società di consulenza globale in materia di efficacia e previsioni marketing che velocizza la crescita dei brand ambiziosi, è stata nominata tra i Leader nella relazione The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization, Q3 2023.





La relazione a cura di Forrester evidenzia che “Gain Theory si distingue per l’ottimo livello dei servizi e l’approfondita competenza nell’ecosistema pubblicitario… Gain Theory eccelle nella fornitura di servizi high-touch per lo sviluppo di panorami informativi e nell’analisi di opportunità future di investimento nel marketing“. Particolare attenzione merita la roadmap per l’innovazione di Gain Theory che, secondo il documento di Forrester, “… si differenzia grazie alla particolare attenzione alla creazione di modelli commerciali di prossima generazione, alle approfondite ottimizzazioni creative e all’uso dell’IA generativa (GenAI) per migliorare le capacità della piattaforma“.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per domande della stampa rivolgersi a:

Claudia Sestini



CMO globale di Gain Theory



claudia.sestini@gaintheory.com