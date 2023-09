Riassunto: FXCM Pro annuncia una partnership ponte di liquidità con Tools for Brokers

LONDRA & SYDNEY & DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–FXCM Pro, il braccio istituzionale di FXCM, importante fornitore internazionale di trading in valute estere online, trading CFD (contratti per differenza) e relativi servizi ha annunciato una collaborazione ponte di liquidità con Tools for Brokers (TFB), un fornitore internazionale di tecnologia per broker al dettaglio, società di prop trading e fondi speculativi.





FXCM Pro passerà la sua liquidità istituzionale direttamente ai clienti di TFB, consentendo loro di collegare prezzi e trading alle proprie piattaforme MT4 e MT5 utilizzando il server FIX API di TFB. Grazie a questa nuova collaborazione, i clienti di FXCM Pro beneficeranno di un’ulteriore opzione quando scelgono un fornitore di tecnologia/ponte.

