Riassunto: FSP For Surface Protection Ltd punta alla neutralità carbonica per le sue attività di trattamento delle superfici, un’anteprima assoluta nel mondo

VANTAA, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–FSP For Surface Protection Ltd, fornitore internazionale di soluzioni per il trattamento delle superfici industriali, si è prefissato l’obiettivo ambientale di giungere alla neutralità di carbonio per le sue attività produttive entro la fine del 2023. Si tratta di un obiettivo difficile, ma FSP ha accettato la sfida diventando così, in tutta probabilità, la prima azienda di trattamento delle superfici al mondo impegnata in questa sfida.

Per ottenere la neutralità carbonica FSP ha analizzato le emissioni di carbonio dei suoi impianti di trattamento delle superfici, unità per unità, nel corso del 2021, valutando i consumi energetici di processi produttivi, macchinari e attrezzature.

