Riassunto: Frost & Sullivan conferisce a Regula il riconoscimento per l’eccellenza in best practice e per essersi dimostrata leader globale nel campo delle tecnologie abilitanti 2024

La società internazionale di consulenza e ricerca onora Regula come leader nel settore e pioniere delle soluzioni di verifica dell’identità, che incarna l’innovazione, l’impegno all’eccellenza e la centralità del cliente. Frost & Sullivan ritiene che la risposta proattiva di Regula al panorama in evoluzione della frode e delle contraffazioni riguardanti i documenti sia senza precedenti.





RESTON, Virginia–(BUSINESS WIRE)–Frost & Sullivan offre alle aziende i riconoscimenti Best Practices Awards in varie categorie per l’impegno straordinario a ispirare la crescita nei settori in cui operano. Le imprese che ottengono questi riconoscimenti identificano tendenze emergenti prima che diventino standard del settore e creano soluzioni che promuovono la differenziazione e la crescita sostenibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Kristina – ks@regulaforensics.com