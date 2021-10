Riassunto: Frank Poore, imprenditore statunitense veterano dell’e-commerce, entra a far parte di ENGAGE XR

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–L’imprenditore statunitense Frank Poore, attivo nel settore dell’e-commerce nonché fondatore e CEO di CommerceHub, è il nuovo direttore non esecutivo dell’azienda tecnologica leader nella realtà virtuale (‘VR’) ENGAGE XR Holdings plc (“ENGAGE XR”).

Forte di oltre 25 anni di attività come innovatore e visionario dell’e-commerce, Frank Poore apporta a ENGAGE XR una vasta esperienza imprenditoriale e commerciale. In qualità di fondatore e CEO di CommerceHub, Poore ha creato un’azienda leader di settore che genera 30 miliardi di dollari USA di ricavi ricorrenti nell’e-commerce per 15.000 dei maggiori dettaglianti, marchi, distributori e marketplace mondiali.

ENGAGE XR (in precedenza VR Education Holdings plc, attualmente in fase di cambiamento del nome) ha sede in Europa ed è quotata alla Borsa di Londra.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

