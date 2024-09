Riassunto: FPT Software riconosciuta come un importante attore nell’IDC MarketScape: valutazione dei fornitori di servizi di implementazione SAP in Asia/Pacifico 2024

HANOI, Vietnam–(BUSINESS WIRE)–FPT Software è stata nominata “Major Player” nell’IDC MarketScape: Asia/Pacific SAP Implementation Services 2024 Vendor Assessment (valutazione dei fornitori di servizi di implementazione SAP in Asia/Pacifico 2024) (Doc # AP51467624, agosto 2024).









Questa relazione regionale dell’IDC MarketScape valuta 18 fornitori di servizi nell’area dell’Asia Pacifico nel settore dei servizi di implementazione di SAP. La valutazione, basata su un quadro completo di riferimento, analizza le offerte di implementazione SAP di ogni fornitore, la loro adozione di soluzioni SAP e l’efficacia delle rispettive strategie di crescita.

Una delle sole tre aziende nel sudest asiatico a diventare un partner regionale strategico per i servizi SAP nell’Asia Pacifico e in Giappone, FPT Software ha utilizzato il suo accesso alle competenze SAP e alle conoscenze del mercato regionale per offrire migliori servizi di migrazione su cloud e servizi gestiti SAP S/4HANA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

