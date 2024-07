Riassunto: FPT Software ottiene una tripla vittoria ai Globee® Awards 2024 per la tecnologia

HANOI, Vietnam–(BUSINESS WIRE)–Il fornitore globale di servizi IT FPT Software è stato nominato vincitore in tre categorie individuali in occasione della 19ª edizione annuale dei Globee® Awards 2024 per la tecnologia, uno dei principali programmi di premiazione aziendali al mondo. Si tratta del quarto anno consecutivo che le soluzioni di FPT Software vengono premiate ai Globee® Awards, a dimostrazione del suo impegno nei confronti di innovazione, eccellenza e sviluppo continuo di soluzioni all’avanguardia nel settore della tecnologia.









Il trio vincente di FPT Software comprende:

Gold Globee® Winner per le soluzioni IT per il settore assicurativo: Confidon di FPT Software

Gold Globee® Winner per l’automazione robotica dei processi (RPA): Hyperautomation di FPT Software

Silver Globee® Winner per piattaforma come servizio ( PaaS ): FezyFlow di FPT Software

