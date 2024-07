Riassunto: FPT Software e il Project Management Institute sottoscrivono una partnership strategica, generando sviluppo di talenti e innovazione

HANOI, Vietnam–(BUSINESS WIRE)–La società leader globale in ambito IT FPT Software ha recentemente sottoscritto un protocollo di intesa su vasta scala con l’organizzazione leader mondiale per il project management, il Project Management Institute (PMI). Questa partnership si prefigge l’obiettivo di colmare le lacune nel settore tecnologico e promuovere l’innovazione su scala globale.









Ai sensi di questo accordo, PMI si impegna a fornire supporto a FPT Software nella creazione e adozione di un quadro di riferimento completo di apprendimento e sviluppo per i suoi dipendenti durante il loro percorso professionale. PMI condividerà inoltre i principi e gli standard di gestione di progetti più aggiornati in modo tale che FPT Software possa garantire un controllo di qualità dei suoi programmi di formazione in-house.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media

Mai Duong



FPT Software



PR Manager



MCP.PR@fpt.com