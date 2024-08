Riassunto: FPT Software avvia una collaborazione con Blue Yonder per trasformare la gestione della catena logistica nel Sud-est asiatico

HANOI, Vietnam–(BUSINESS WIRE)–La società globale di IT FPT Software ha annunciato l’inizio di una partnership con Blue Yonder, il leader mondiale nelle trasformazioni della catena logistica digitale, volta a offrire soluzioni di gestione end-to-end della catena di fornitura sviluppate per rispondere alle esigenze delle aziende in diversi settori del Sud-est asiatico.









La partnership si rivolge a sei mercati chiave, tra cui Singapore, Malesia, Thailandia, Indonesia, Vietnam e Filippine. Sfruttando le soluzioni per la catena logistica di livello mondiale di Blue Yonder e l’ampia portata e l’esperienza di implementazione di FPT Software in questi mercati, si prevede che la partnership offrirà strategie di gestione della catena logistica rapide e personalizzate, in grado di rispondere alle sfide specifiche che devono affrontare i diversi settori della regione.

