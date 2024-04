Riassunto: FPT definirà il futuro dell’IA e della tecnologia cloud su scala globale in collaborazione con NVIDIA

HANOI, Vietnam–(BUSINESS WIRE)–La società IT leader globale FPT ha annunciato oggi di avere sottoscritto una vasta partnership strategica con NVIDIA, con l’obiettivo di affermarsi come unico interlocutore per i settori di IA e cloud, offrendo prodotti IA, infrastruttura GPU, consulenza di esperti tecnologici e competenze nel settore per i clienti in Vietnam e in tutte le aree di presenza di FPT. Questo obiettivo verrà raggiunto con la creazione di strutture per la ricerca e lo sviluppo dell’IA nella regione, ampliando le capacità avanzate di IA e cloud su scala globale e coltivando una forza lavoro pronta al futuro nel settore tecnologico.









FPT prevede di investire 200 milioni di USD nella costruzione di una struttura IA che fungerà da cloud indipendente.

