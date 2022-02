Riassunto: FourKites rilascia nuove potenti funzionalità per gestire le eccessive spese di controstallia e custodia

I miglioramenti della piattaforma Dynamic Ocean ridefiniscono il livello di visibilità delle spedizioni oceaniche internazionali

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–FourKites® introduce diverse potenti capacità per aiutare gli spedizionieri internazionali a identificare e mitigare i rischi e i costi associati alle spese di controstallia e custodia (demurrage and detention, D&D) in modo più rapido e proattivo. Gli spedizionieri possono anche dare priorità alle eccezioni in base al probabile impatto aziendale e adeguare i vettori, le corsie o altri fattori in base alle necessità.





La congestione dei porti, i ritardi delle navi e la documentazione errata o incompleta sono problematiche comuni per gli spedizionieri oceanici. Ad esacerbare questi problemi, una carenza mondiale di container senza precedenti, le chiusure di porti, i disastri naturali, la pandemia di COVID-19 e altri incidenti recenti.

