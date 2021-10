Riassunto: FourKites potenzia la propria piattaforma di visibilità Ocean, già leader del settore, con l’introduzione dell’esclusiva opzione Dynamic ETA® per le spedizioni transoceaniche e di nuovi strumenti per la gestione delle situazioni di ritenzione e…

Le innovazioni nel campo della scienza dei dati introdotte da quest’azienda leader di mercato consentiranno di generare ETA accuratissimi per tutte le spedizioni oceaniche, mentre nuovi potenti strumenti aiuteranno a mitigare il rischio di ritenzione e controstallia

FourKites potenzia la propria piattaforma di visibilità Ocean, già leader del settore, con l’introduzione dell’esclusiva opzione Dynamic ETA® per le spedizioni transoceaniche e di nuovi strumenti per la gestione delle situazioni di ritenzione e controstallia

FourKites®, la principale piattaforma mondiale per la visibilità delle catene di fornitura in tempo reale, ha introdotto oggi l’opzione Dynamic ETA® per Ocean, un’ulteriore innovazione basata sull’intelligenza artificiale facente parte della propria proposta Dynamic OceanSM. La miglioria apportata consentirà a spedizionieri, vettori e fornitori terzi di servizi logistici di determinare con precisione i tempi di arrivo presunti (estimated times of arrival, ETA) per il 100% di tutte le spedizioni oceaniche lungo tutte le arterie mondiali.





