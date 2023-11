Riassunto: FourKites nomina nuovi dirigenti per accelerare l’innovazione guidata dai clienti

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–FourKites oggi annuncia l’ingresso di nuovi membri nel suo team di dirigenti senior per ottimizzare il valore per i clienti. Il veterano del settore tecnologico Sean Fallon torna a FourKites come Chief Strategy Officer (Direttore della strategia) per guidare la strategia e supportare la crescita continua. La Chief Product Officer (Direttore dei prodotti) Priya Rajagopalan assume un incarico più ampio, che avvicina le operazioni dei clienti e i team dello sviluppo prodotti per massimizzare il valore per i clienti. Inoltre, Mike DeAngelis (in Danimarca) assume l’incarico di Head of International Solutions (Direttore delle soluzioni internazionali) con particolare attenzione all’oceano, grazie all’esperienza professionale maturata presso Maersk, WiseTech Global e project44.









I 1.200 clienti di FourKites rappresentano alcune delle catene di fornitura più grandi e complesse al mondo, e la piattaforma interessa oltre il 50% delle società Fortune 500.

