Riassunto: FourKites lancia la soluzione di visibilità in entrata per migliorare le informazioni end-to-end, a livello di spedizione e di ordine tra i fornitori

La nuova soluzione multimodale colma le lacune di visibilità, migliora la produttività della forza lavora, ottimizza la gestione dell’inventario e accelera il time-to-value per i clienti di FourKites

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Il fornitore leader di visibilità per la supply chain FourKites ha annunciato oggi la disponibilità di una nuova soluzione di visibilità in entrata che offre ai clienti un modo altamente predittivo, preciso e fluido per gestire tutti gli ordini e le spedizioni in entrata in qualsiasi modalità, lungo l’intero ciclo di vita dell’ordine. Mediante l’analisi dei dati in tempo reale durante l’intero trasporto delle merci, la soluzione consente di migliorare la capacità dell’azienda di gestire con precisione tutte le spedizioni e gli ordini in entrata. Inoltre, aiuta gli utenti all’interno di un’organizzazione a identificare i disservizi e a dare priorità ad azioni in base all’impatto che potranno avere sull’attività.





