Riassunto: EM-Power Europe: il consumo flessibile riduce il carico sulla rete

MONACO DI BAVIERA e PFORZHEIM, Germania–(BUSINESS WIRE)–La produzione di energia a neutralità climatica dal solare e dall’eolico porterà a una serie di nuove sfide per il sistema energetico di domani. Un aspetto fondamentale è che, rispetto a oggi, sarà necessaria una flessibilità decisamente maggiore per mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta; in questo senso, il consumo flessibile può e deve dare un contributo significativo. Il modo in cui arrivare a questo risultato rappresenta un argomento importante che sarà dibattuto a EM-Power Europe, la fiera internazionale per la gestione dell’energia e le soluzioni energetiche in rete.









“Secondo i calcoli dell’UE, entro il 2030 la domanda di flessibilità è destinata a salire del 133%”, spiega Michael Villa, direttore generale dell’associazione industriale europea smartEn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contatto stampa:

ressourcenmangel an der Panke GmbH



Roberto Freiberger | Tel.: +49 163 8430 943



roberto.freiberger@ressourcenmangel.de

Solar Promotion GmbH



Peggy Zilay | Tel.: +49 7231 58598-240



zilay@solarpromotion.com