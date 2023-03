Riassunto: FourKites e Spotos uniscono le forze per portare ai trasportatori europei la visibilità in tempo reale sulla supply chain

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–La società leader nella visibilità sulla supply chain in tempo reale FourKites oggi ha annunciato che porterà ai clienti europei di Spotos la sua rete di completi dati sulla supply chain in tempo reale. Spotos è un’azienda tedesca che propone una piattaforma digitale di spedizione merci in grado di offrire ai trasportatori l’accesso a un vasto network di vettori in tutta Europa.





Questo partenariato fornisce ai clienti di Spotos tempi stimati di ricezione (ETA) predittivi con precisione al minuto e aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle spedizioni, in qualsiasi momento e in qualsiasi area in Europa, sia in transito che in giacenza. Grazie a queste informazioni avanzate, fornite da FourKites, i clienti di Spotos possono ridurre i costi di permanenza e giacenza ottimizzando la propria rete, con i trasportatori che puntano a migliorare la gestione dei costi.

