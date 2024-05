Riassunto: FourKites diventa collaboratore del consorzio dei leader della catena logistica che ambisce a ottimizzare la tecnologia di pianificazione all’interno del settore logistico

FourKites è la prima piattaforma di visibilità in tempo reale a prendere parte all’SSC

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Il fornitore leader di visibilità in tempo reale della catena logistica FourKites ® ha annunciato oggi di aver accettato il ruolo di collaboratore nello Scheduling Standards Consortium (SSC) in qualità di prima piattaforma di visibilità in tempo reale a partecipare al consorzio. FourKites va ad unirsi alle organizzazioni che operano in SSC, tra cui Arrive Logistics, BlueYonder, Coyote Logistics, DHL, e2open, Echo, J.B. Hunt Transport, Lineage, Mastery, One Network Enterprises, Oracle, Ryder, TI NTG, Uber Freight, Werner e Worldwide Express. Il consorzio ha come obiettivo la promozione di una maggiore efficienza nel panorama tecnologico della catena logistica.





