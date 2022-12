Riassunto: FourKites consolida la posizione dominante nel mercato della visibilità sulla supply chain con un anno di forte crescita e innovazione

Le principali corporation mondiali continuano a scegliere la visibilità completa e in tempo reale sulla supply chain offerta da FourKites, che registra una crescita di quasi il 50% su base annua e connette il comparto logistico del 50% delle aziende Fortune 500

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–FourKites, leader nella visibilità sulla supply chain, oggi annuncia una solida crescita globale nel corso del 2022, periodo in cui l’azienda ha applicato con successo la propria visione di una supply chain automatizzata, interconnessa e collaborativa per i settori dei trasporti, dei magazzini, dei punti vendita, dei mezzi pesanti e altro ancora. FourKites ha realizzato il 70% della crescita grazie all’acquisizione di nuovi clienti, con oltre 1.200 dei brand più famosi a livello internazionale che ora si affidano a FourKites per la tracciabilità di più di 3 milioni di spedizioni al giorno in tutto il mondo.





