Riassunto: FourKites chiude il 2021 registrando un esercizio da primato e aggiudicandosi una posizione di testa nel settore della visibilità delle catene di fornitura in Europa

Il pioniere del settore, che ha tracciato quest’anno 2,5 milioni di spedizioni a livello globale per conto del 50% delle imprese Fortune 500, ha registrato una crescita record in Europa stabilendo un ritmo senza precedenti d’innovazione guidata dalla comunità

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–FourKites® , la maggiore piattaforma al mondo per la visibilità delle catene di fornitura in tempo reale, ha annunciato oggi di aver registrato quest’anno una crescita da primato eseguendo la sua visione di ottimizzazione delle catene di approvvigionamento globali attraverso dati di visibilità in tempo reale e l’apprendimento automatico.





Nel 2021 l’azienda ha registrato un tasso di crescita delle spedizioni totali a tre cifre, nonché un tasso di acquisizione di nuovi clienti del 50% in tutti i settori, compresi il Gruppo Barilla, Beyond Meat, Cardinal Health, Haworth, LyondellBasell, McCain Foods, Roehm, Rove Concepts e Yamaha Motors.

