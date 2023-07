Riassunto: Forrester: l’IA generativa domina la classifica delle prime 10 tecnologie emergenti, nel 2023 e negli anni a venire

Nei prossimi anni, quando sbloccheranno i vantaggi trasformativi dell’IA generativa, le aziende dovranno bilanciare il rischio con i benefici

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Secondo la relazione di Forrester (Nasdaq: FORR) dal titolo The Top 10 Emerging Technologies In 2023 (La Top 10 delle tecnologie emergenti nel 2023), per la maggior parte delle imprese l’IA generativa inizierà a generare un ritorno sugli investimenti cospicuo nel corso dei prossimi due-quattro anni. Per avvantaggiarsi appieno dalle applicazioni dell’IA generativa, le aziende devono orientarsi tra i relativi rischi, tra cui affidabilità, normative in cambiamento e potenziali complicazioni derivanti dalla proprietà intellettuale. Nonostante questi rischi, l’IA generativa resta una delle tecnologie emergenti più importanti su cui investire, grazie alla sua capacità di velocizzare molte delle altre migliori tecnologie emergenti, tra cui gli autonomous workplace assistant (AWA) e l’IA conversazionale.





