Riassunto: Forrester apre le nomine per i 2024 Global Technology Awards

I riconoscimenti vengono conferiti ad aziende che allineano la loro strategia IT ai loro obiettivi commerciali per accelerare la crescita

CAMBRIDGE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Forrester (Nasdaq: FORR) oggi ha aperto gli inviti alle nomine per i 2024 Global Technology Awards che offre in due categorie: Technology Strategy Impact (Impatto sulla strategia tecnologica) e Enterprise Architecture (Architettura aziendale). Questi riconoscimenti vengono conferiti ad aziende che allineano le loro strategie tecnologiche ai loro obiettivi commerciali, sono veloci nell’adattarsi a condizioni variabili del mercato e il cui focus è sulla creazione della fiducia dei clienti. Un forte allineamento è cruciale per i risultati commerciali: secondo Forrester, le aziende che possono vantarlo crescono a una velocità 2,4 volte superiore rispetto alle aziende nello stesso settore e realizzano il doppio di utili.





I criteri relativi alle nomine per i Forrester Technology Awards sono i seguenti:

Technology Strategy Impact.

