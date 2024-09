Riassunto: Forrester: annunciato il programma completo delle conferenze del Technology & Innovation Summit EMEA 2024

L’evento fornirà ai leader del settore tecnologico, dei dati e analisi, nonché della sicurezza informatica, le ultime ricerche e intuizioni per promuovere con successo le iniziative aziendali

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Forrester (Nasdaq: FORR) ha annunciato oggi il programma completo della conferenza Technology & Innovation Summit EMEA, che si terrà a Londra e online dal 9 all’11 ottobre 2024. Sebbene il potenziale dell’IA generativa (genAI) per migliorare l’efficienza e l’innovazione sia evidente, i leader tecnologici devono trovare il giusto equilibrio, sfruttando le tecnologie emergenti come l’automazione e l’IA generativa per promuovere l’innovazione e al contempo assicurarsi di non creare ostacoli. Occorre comprendere quali sono i settori in cui l’IA può avere l’impatto più significativo e identificare le risorse necessarie per un’implementazione efficace.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti stampa:



Hannah Segvich



hsegvich@forrester.com