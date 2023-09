Riassunto: Forrester annuncia tutta l’agenda della Conference per il B2B Summit EMEA 2023

L’evento mostrerà i risultati delle nuove ricerche e i migliori metodi per aiutare le aziende leader nel settore marketing, sales e product B2B ad aumentare la propria crescita in un contesto competitivo

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Forrester (Nasdaq: FORR) ha oggi annunciato announced tutta l’agenda della Conference per il proprio evento B2B Summit EMEA, che si tiene a Londra in presenza, ma è disponibile anche online, nelle date 9–11 ottobre 2023. Considerato lo scenario attuale di volatilità economica, le aziende leader del settore B2B devono allontanarsi dai propri obiettivi a breve termine per favorire strategie sul lungo termine per guadagnare più clienti e valore d’acquisto. L’evento mostrerà anche i migliori metodi e approccio per l’uso dell’IA generativa in contesti di Sales e Marketing.

Durante l’evento, le aziende leader del settore Marketing, Sales e Product B2B potranno informarsi su nuove ricerche, modelli e informazioni utili per aiutarle a crescere in un mercato sempre più competitivo.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

