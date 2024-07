Riassunto: Forrester annuncia il programma completo della conferenza per il B2B Summit EMEA 2024

L’evento fornirà ai responsabili di marketing e vendite B2B informazioni azionabili per abbracciare la genAI e trasformare i loro processi di ricavi a massimizzare il valore degli acquirenti

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Forrester (Nasdaq: FORR) oggi ha annunciato il programma completo della conferenza per il suo evento B2B Summit EMEA che si svolgerà a Londra e in formato digitale dal 7 al 9 ottobre 2024. Quest’anno, i responsabili di B2B marketing e vendite affrontano vari ostacoli, tra cui l’incertezza economica, il cambiamento dei comportamenti degli acquirenti e le aspettative dei clienti in costante evoluzione.





Al B2B Summit EMEA, i leader del marketing e delle vendite esploreranno nuovi studi, modelli e informazioni per promuovere la crescita in un mercato competitivo in costante evoluzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

