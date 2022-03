Riassunto: Formula 1 stringe una collaborazione con Lenovo per integrare la sua tecnologia all’avanguardia nelle proprie operazioni

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina del Nord–(BUSINESS WIRE)–Formula 1 e Lenovo hanno annunciato oggi che Lenovo sarà uno dei partner ufficiali per l’imminente stagione 2022. Ai sensi dell’accordo di durata pluriennale la tecnologia all’avanguardia di Lenovo verrà utilizzata in tutte le operazioni di Formula 1 per continuare a proporre racing e intrattenimento ai massimi livelli ai suoi fan in tutto il mondo. In qualità di leader globali nei rispettivi settori, Formula 1 e Lenovo ambiscono a spingere i confini del possibile introducendo tecnologie avanzate nel mondo dello sport.





La partnership prevede l’utilizzo, nel corso dei prossimi anni, della tecnologia di Lenovo nell’organizzazione di Formula 1, sia nelle sue attività di base sia nelle gare.

