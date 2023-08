Riassunto: Forescout si unisce a MISA e annuncia l’integrazione con Microsoft Sentinel per fornire servizi automatizzati di gestione delle minacce informatiche su tutte le infrastrutture aziendali

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Forescout, azienda leader globale nel settore della cybersecurity, ha oggi annunciato delle integrazioni con Microsoft Sentinel come parte di una più ampia iniziativa in supporto al Microsoft Security Portfolio. Queste integrazioni forniranno visibilità in tempo reale, gestione delle minacce informatiche e capacità di risposta ad eventuali incidenti su più infrastrutture aziendali: campus, datacenter, lavoratori da remoto, cloud, mobile, IoT ed endpoint IoMT.





Il continuo aumento nella gravità, qualità e numero di attacchi informatici ha dimostrato come molte aziende dispongano al momento di framework per la cybersecurity e strumenti non all’altezza. Security Operations Center (SOC) a corto di personale, l’aumento di dispositivi non gestiti e le nuove vulnerabilità scoperte su una serie di sistemi datati sono tutti fattori che si sommano, aumentando il rischio e la possibilità di un intrusione informatica.

