Riassunto: Forescout nominata leader dell’innovazione da Frost & Sullivan nel rapporto 2023 Network Access Control Frost Radar

La soluzione NAC del leader della cybersecurity globale riconosciuta come la migliore opzione per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di sicurezza Zero Trust Network Access

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Forescout, azienda leader globale nella sicurezza informatica, è stata riconosciuta da Frost & Sullivan come il principale leader nell’innovazione in Network Access Control, il controllo dell’accesso alla rete, nella relazione 2023 Frost Radar Network Access Control dell’azienda di analisti. L’azienda ha ottenuto il riconoscimento di leader grazie al suo continuo impegno nell’innovazione della piattaforma e nella mappa tecnologia su misura che consente alle organizzazioni di tutto il mondo di accelerare i loro percorsi di trasformazione digitale e affrontare le loro più grandi preoccupazioni in materia di sicurezza.





