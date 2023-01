Riassunto: Forescout nomina Barry Mainz, veterano del settore tecnologico, come CEO

Mainz apporta 25 anni di esperienza nel settore per attuare la strategia di Forescout e guidare la sua prossima fase di crescita

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Forescout Technologies Inc., leader mondiale nella compliance e nella cybersecurity per tutti i dispositivi connessi, ha annunciato oggi che Barry Mainz entrerà a far parte dell’azienda in qualità di CEO, con effetto immediato.

Barry Mainz vanta oltre 25 anni di esperienza nella leadership esecutiva di aziende di software infrastrutturale e di cybersecurity. Mainz è stato CEO e membro del Consiglio di amministrazione di MobileIron e ha anche guidato Wind River Systems, una divisione di Intel, in qualità di Presidente durante importanti anni di crescita.

