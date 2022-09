Riassunto: Forescout e First Health Advisory entrano in collaborazione per la sicurezza informatica sanitaria per aiutare le organizzazioni a mitigare i rischi IT, OT e IoMT

Il sodalizio offre la consulenza sui rischi e la tecnologia per la sicurezza informatica migliori della categoria per offrire informazioni sui rischi in tempo reale

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Forescout Technologies, azienda leader globale nella sicurezza informatica automatizzata, oggi ha annunciato una nuova collaborazione per la sicurezza informatica sanitaria con First Health Advisory, un leader nella gestione del rischio IT in ambito sanitario. La collaborazione crea un approccio innovativo alla gestione connessa del rischio delle attività automatizzando la raccolta di dati tecnici, le misure di mitigazione e riduzione dei rischi per l’intera rete di una organizzazione sanitaria che comprende attività IT, IoT, OT e IoMT.

Le reti delle organizzazioni sanitarie sono vulnerabili ad attacchi continui e spesso non hanno il capitale umano sufficiente a controllare il lavoro necessario a contrastare una potenziale minaccia o un possibile attacco in maniera rapida ed efficace.

