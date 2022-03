Riassunto: Focal Systems lancia il primo sistema operativo per “punti vendita autogestiti” finalizzato alla conduzione autonoma dei negozi

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–In linea con la sua missione volta all’automazione e ottimizzazione dei negozi fisici attraverso l’intelligenza artificiale e l’apprendimento profondo evoluti, è con orgoglio che Focal Systems annuncia il lancio di FocalOS, il primo sistema operativo al mondo per “punti vendita autogestiti” basato sulla visione e l’intelligenza artificiali. Dopo 7 anni dedicati al perfezionamento della piattaforma in collaborazione con i più grandi rivenditori al mondo, il sistema operativo per “punti vendita autogestiti” è ora disponibile sul mercato.

Abilitato da fotocamere sui ripiani espositivi coadiuvate da intelligenza artificiale, FocalOS sfrutta la visione artificiale e la tecnologia di apprendimento profondo per fornire la digitalizzazione degli scaffali in tempo reale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jeremy Pugh – Vicepresidente, Vendite



jeremy@focal.systems

715.299.5373