Riassunto: Fluence scelta come partner tecnologico nel segmento LED dai più importanti coltivatori di cannabis nel mercato portoghese in crescita

I coltivatori lusitani hanno utilizzato la tecnologia targata Fluence, leader di settore, per migliorare la resa e l’efficienza dei processi di coltivazione

AUSTIN, Texas, e ROTTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Fluence, fornitore globale leader nelle soluzioni di illuminazione a LED ad efficienza energetica elevata per la produzione di cannabis commerciale e alimenti, supporta la diffusa espansione delle attività di coltivazione della cannabis terapeutica di grado farmaceutico in Portogallo.





Le leggi portoghesi sulla cannabis sono tra le più progressiste al mondo e il consolidato sistema di licenze del paese è all’avanguardia rispetto alla maggior parte degli altri stati europei. Il Portogallo ha depenalizzato l’uso personale della cannabis nel 2001 e ne ha legalizzato l’utilizzo a scopo terapeutico nel 2018. Da allora sono state concesse 20 licenze ufficiali per la produzione, la lavorazione, l’import, l’export della cannabis terapeutica, o una combinazione di queste categorie, e in oltre la metà dei casi Fluence è stato scelto come fornitore di sistemi di illuminazione.

