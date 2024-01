Riassunto: Fluence ottiene il riconoscimento “Azienda di impianti di illuminazione dell’anno” all’evento inaugurale EMJAYS Awards

Il riconoscimento è stato conferito all’azienda innovatrice nel settore degli impianti di illuminazione a LED in occasione dell’International Cannabis Awards svoltosi durante MJBizCon, la più importante conferenza mondiale nel settore della marijuana

AUSTIN, Texas e ROTTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Fluence, una delle principali società nello sviluppo di soluzioni per l’illuminazione a LED ad alta efficienza energetica per la produzione di alimenti e marijuana per scopi commerciali, oggi ha annunciato di essere stata nominata “Azienda di impianti di illuminazione dell’anno” per il 2023 all’evento inaugurale EMJAYS International Cannabis Awards.









EMJAYS è una collaborazione tra i produttori di premiati eventi Farechild Events e MJBizCon, la più grande entità per i media e fiere commerciali nel settore della marijuana. Il programma premia aziende di prestigio nel settore della marijuana – società di servizi finanziari, società di marketing e branding, società tecnologiche e altre ancora.

