Riassunto: Fluence ospita il 6° Summit PHOTOx, che riunisce le menti più brillanti in materia di scienza e ricerca sulla cannabis

Il Summit sulle scienze avanzate PHOTOx 2024 ha ospitato importanti esperti di cannabis e ricercatori di livello globale

AUSTIN, Texas e ROTTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Fluence, fornitore leader globale di soluzioni di illuminazione LED a basso consumo energetico per la produzione di cannabis per uso commerciale, ha organizzato la sesta edizione del summit PHOTOx il 23 e 24 settembre 2024 ad Austin, in Texas.









PHOTOx è un incontro delle menti più brillanti del settore dell’orticoltura, in grado di offrire un’opportunità senza precedenti ai pionieri dell’industria per apprendere le ultime novità in materia di ricerca e scienza della coltivazione della cannabis. A cura del team che si dedica alla scienza dei raccolti di Fluence, il summit riunisce coltivatori e ricercatori globali per esplorare le nuove scoperte nella ricerca sulla cannabis e le tecniche di coltivazione essenziali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per l’America del Nord,



Zach Price



Red Fan Communications



zach@redfancommunications.com

512-439-9720