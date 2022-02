Riassunto: Fluence lancia un sistema di dimmerazione flessibile wireless consentendo un controllo dell’illuminazione scalabile e più veloce, ideale per i coltivatori commerciali

Il sistema di dimmerazione flessibile wireless crea i presupposti per un’infrastruttura senza fili con cui i coltivatori potranno controllare l’illuminazione con precisione, generando straordinari risparmi sui costi della manodopera grazie a installazioni più veloci, rendendo inoltre possibile la riconfigurazione dell’ambiente per una maggiore flessibilità e futura espansione

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Fluence by OSRAM (Fluence), prestigioso fornitore di soluzioni di illuminazione LED ad alta efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e alimentare, ha lanciato un nuovo prodotto nella linea di controlli dell’illuminazione, il sistema di dimmerazione flessibile wireless (Wireless Flex Dimming). Facendo leva su tecnologia mesh Bluetooth all’avanguardia, il sistema dimmerazione flessibile wireless consente alle lampade di Fluence di regolare i livelli di illuminazione in modalità wireless utilizzando un dimmer o un controllore ambientale standard da 0 a 10 V.





Il sistema di dimmerazione flessibile wireless fornisce ai coltivatori una soluzione di facile impiego ed efficiente in termini di costo per ampliare le proprie operazioni da un singolo ambiente fino ad ambienti con migliaia di punti luce per installazione.

