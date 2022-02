Riassunto: Fluence lancia la soluzione di illuminazione interchioma VYNE per il settore globale dell’orticoltura

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Fluence by OSRAM (Fluence), prestigioso fornitore di soluzioni di illuminazione LED ad alta efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e alimenti, ha lanciato la soluzione di illuminazione interchioma VYNE. Il nuovo impianto di illuminazione sviluppato dall’azienda propone molteplici opzioni di spettro per consentire ai coltivatori di regolare l’efficienza luminosa in modo tale da ottimizzare la qualità e la resa dei raccolti.





L’illuminazione interchioma può essere una strategia efficace per la coltivazione di viti ad alta densità come i pomodori e i cetrioli. La soluzione VYNE di Fluence è ideale per gli ambienti in serra in combinazione con un impianto di illuminazione dall’alto. Con VYNE la radiazione fotosinteticamente attiva raggiunge le foglie più in basso nella chioma migliorando la fotosintesi con conseguente aumento della resa dei raccolti.

