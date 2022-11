Riassunto: Fluence lancia il programmatore di illuminazione SHYFT con tecnologia di fotoacclimazione di prima classe, che consente ai coltivatori di controllare le condizioni di illuminazione

SHYFT, un dispositivo elettronico di programmazione della luce, automatizza l’intera suite di prodotti a LED di Fluence per aiutare i coltivatori a ottimizzare gli ambienti in cui sono

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Fluence, prestigioso fornitore globale di soluzioni di illuminazione LED ad alta efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e alimenti, ha annunciato oggi il lancio del programmatore di illuminazione SHYFT (SHYFT), uno strumento di automazione per l’illuminazione costruito per offrire ai coltivatori un controllo esperto e facile da applicare sui loro ambienti di coltivazione.

In un settore industriale con margini notoriamente stretti, i coltivatori devono sfruttare ogni vantaggio per migliorare la gestione ambientale e ottimizzare la perfomance positiva e i costi operativi. SHYFT è un dispositivo impermeabile da montare a parete, facile da usare, dotato di tecnologia di fotoacclimazione brevettata che consente ai coltivatori di automatizzare, controllare e monitorare simultaneamente le condizioni di illuminazione in zone con apparecchi multipli.

