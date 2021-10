Riassunto: Fluence by OSRAM presenta in anteprima le sue ultimissime novità al MJBizCon 2021 a sostegno di una coltivazione della cannabis più intelligente attraverso l’adozione di tecnologie d’illuminazione LED innovative

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Fluence by OSRAM (Fluence), prestigioso fornitore di soluzioni di illuminazione LED ad alta efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e alimenti, ha annunciato oggi il lancio delle sue ultimissime novità in occasione del MJBizCon 2021, tra cui la lampada ad alta resa SPYDR 2h, la lampada SPYDR Fang, la lampada incapsulata a tenuta stagna RAZR Enclosed e la lampada a sospensione di prossima generazione RAPTR, nonché i nuovi controlli per impianti di illuminazione Wireless Flex Dimming e SHYFT Light Scheduler.

Sulla scia dell’annuncio dei risultati derivati dal suo studio di ricerca globale di durata pluriennale, che dimostrano gli effetti delle soluzioni di illuminazione ad ampio spettro sulla resa e sulla qualità dei raccolti, Fluence presenterà i suoi nuovi prodotti innovativi presso lo stand aziendale n. C3515 alla fiera MJBizCon.

“Vagliando i risultati emersi dalla nostra ricerca che sono stati annunciati di recente, Fluence ha osservato un impatto chiaro e positivo sulla resa dei raccolti di cannabis, sul contenuto di cannabinoidi e sulla qualità generale delle piante sottoposte ad illuminazione ad ampio spettro” ha affermato David Cohen, amministratore delegato di Fluence.

