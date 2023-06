Riassunto: Fluence annuncia una forte presenza e il lancio di un nuovo prodotto in occasione di GreenTech Amsterdam 2023

L’edizione di quest’anno di GreenTech, una delle manifestazioni internazionali più importanti per il settore dell’orticoltura, include sessioni di presentazione con la partecipazione di esperti di Fluence e il lancio del prodotto VYPR più nuovo di Fluence

AUSTIN, Texas e ROTTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Fluence, fornitore leader a livello globale di soluzioni di illuminazione LED a efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e alimenti, oggi ha annunciato che parteciperà alla conferenza 2023 GreenTech Amsterdam. Vi saranno sessioni di presentazione da parte di esperti Fluence del settore come Steve Graves, vice presidente senior per la strategia e il prodotto, Timo Bongartz, general manager di EMEA, Theo Tekstra, direttore tecnico di EMEA, e il Dr. David Hawley, scienziato principale per Fluence.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per EMEA,



Silvia Nagyova



silvia.nagyova@fluence-led.com

+49 160 93335045

Per l’America del Nord,



Callie Neatherlin



callie@redfancommunications.com

512-439-9720