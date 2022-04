Riassunto: Fluence annuncia nuove caratteristiche di prodotto per il sistema modulare RAZR

L’avanzata soluzione di illuminazione LED di Fluence è ora disponibile in una configurazione a tenuta stagna IP67 e sette opzioni di spettro, così da offrire alle aziende agricole impegnate nella coltivazione verticale di tutte le dimensioni una maggiore flessibilità in termini di scelta di soluzioni su misura per la gestione degli ambienti controllati

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Fluence by OSRAM (Fluence), prestigioso fornitore di soluzioni di illuminazione LED ad alta efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e alimenti, ha annunciato nuove caratteristiche di prodotto per il suo pluripremiato sistema modulare RAZR, tra cui configurazioni di sistema aggiuntive, sette opzioni di spettro in totale e un modello a tenuta stagna IP67 che è facile da pulire e può essere tranquillamente usato insieme ai sistemi di irrigazione.





Il sistema modulare RAZR è stato progettato per la coltivazione verticale ad alte prestazioni ed è indicato per l’uso nella coltivazione a ciclo completo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

