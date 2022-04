Riassunto: Flowserve fornirà attrezzature per l’iniziativa europea open source per la cattura e lo stoccaggio del carbonio

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Flowserve Corporation (NYSE: FLS), uno dei principali fornitori di prodotti e servizi per il controllo dei flussi per i mercati globali delle infrastrutture, ha annunciato in data odierna di essersi aggiudicata un contratto per la fornitura di valvole di controllo per una sezione del primo impianto di cattura e stoccaggio del carbonio transfrontaliero e open source della Norvegia. L’impianto, la cui costruzione dovrebbe essere ultimata nel 2024, sarà il primo del suo genere e contribuirà all’ulteriore accelerazione della decarbonizzazione in Europa.

Flowserve fornirà le sue valvole di controllo Flowtop e Mark One per il sito onshore dell’impianto nella regione di Bergen che faciliterà la cattura del carbonio che verrà poi trasportato a un terminal offshore, quindi immagazzinato in via permanente sotto il fondale marino.

