Riassunto: FlightSafety International riceve la certificazione EASA e UK CAA per il simulatore di volo Gulfstream G700 al Farnborough Learning Centre

La certificazione promuove il supporto alla formazione e amplia la collaborazione decennale tra FlightSafety e Gulfstream Aerospace Corp.

FARNBOROUGH, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--FlightSafety International Inc. (FSI), un leader globale nella tecnologia di addestramento e simulazione di volo, ha annunciato oggi di aver ricevuto dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA) e dalla UK Civil Aviation Authority (CAA) la certificazione per il suo Gulfstream G700 Full Flight Simulator (FFS), situato nel Centro di addestramento di Farnborough dell'azienda.

La certificazione del simulatore, progettato e prodotto da FSI, convalida la tecnologia avanzata, l'accuratezza e la fedeltà del dispositivo di addestramento di volo, confermandone la conformità con i massimi standard normativi europei e britannici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media

FSI Press

Fsipress@apcoworldwide.com