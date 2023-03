Riassunto: FlexTrade nomina uno specialista senior delle soluzioni OMS sell side per promuovere la crescita nella regione EMEA

Rajiv Shah entra a far parte dell’ufficio di FlexTrade a Londra per espandere l’adozione della soluzione FlexOMS sul mercato

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–FlexTrade Systems (@FlexTrade), leader globale nei sistemi multiasset di gestione ordini ed esecuzione, annuncia la nomina di Rajiv Shah a responsabile commerciale dell’area EMEA per FlexOMS, il suo OEMS sell side.

FlexOMS, la piattaforma OMS fiore all’occhiello della suite di soluzioni sell side targata FlexTrade, è stata progettata per migliorare l’efficienza del trading semplificando le complessità dei workflow moderni del trading. Questa soluzione di trading con architettura aperta supporta le aziende high-touch e low-touch, fornendo una piattaforma multiasset unificata per workflow in contanti, program trading, future e opzioni, ETF, swap, reddito fisso e divise estere.

