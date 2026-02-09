Riassunto: FlexTrade integra le offerte di FX Spot+ e EBS Market di CME Group per potenziare il trading valutario

L'iniziativa consentirà ai clienti FX di FlexTrade di accedere facilmente ai principali mercati FX di CME Group all'interno di FlexFX.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), un leader globale nei sistemi di esecuzione multi-asset e gestione degli ordini, oggi ha annunciato un'integrazione con EBS Market central limit order book (CLOB) di CME Group e la sua piattaforma FX Spot+ di CME Group. L'iniziativa è progettata per diversificare e approfondire le fonti di liquidità azionabile disponibili agli utenti di FlexFX di FlexTrade attraverso un'integrazione nei pool di notevole liquidità di CME Group per spot mediante FX Spot+.

Offrendo una solida liquidità, anonima e senza prezzi last-look, EBS Market è una sede sia per i grandi operatori di mercato in cerca di liquidità valutaria in un CLOB completo sia per le banche market maker che contengono il rischio valutario.

Mark Kersteen

Mark.Kersteen@FlexTrade.com

u: +1 646-736-1477